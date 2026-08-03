محمد إمام ينعي شقيق محمد هنيدي الأكبر

نعى الفنان محمد إمام، شقيق الفنان محمد هنيدي الأكبر، “هشام هنيدي”؛ بعد وفاته اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على “فيسبوك”: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. خالص عزائي للنجم محمد هنيدي في وفاة المغفور له أخيه هشام.. الله يرحمه ويصبرهم”.

وأعلن الفنان محمد هنيدي، وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، اليوم الإثنين، وذلك عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وطالب “هنيدي”، الجميع، بالدعاء للراحل، مشيرا إلى أن الأسرة ستكتفي بتلقي العزاء أثناء تشييع الجثمان، دون إقامة مراسم عزاء منفصلة، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر على صلاة الجنازة”

وتوفي هشام، الشقيق الأكبر للفنان محمد هنيدي، بعد صراع مع المرض، في توقيت تزامن مع إقامة العرض الخاص لفيلم هنيدي الجديد «الجواهرجي»، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالاحتفاء بعودة الفنان إلى شاشة السينما.