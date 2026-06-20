شمس البارودي تكشف تعرضها لوعكة صحية: مش عارفة أركع ولا أسجد من الألم

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تعرضها لوعكة صحية، إثر إصابتها بآلام شديدة في الظهر والكليتين، مؤكدة أن ارتفاع نسبة الرطوبة وبرودة الطقس زادا من معاناتها، لافتة إلى أنها لم تعد قادرة على الركوع أو السجود من شدة الألم.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا النهارده عندي برد في ظهري متكلفته واتشمست ولسه ظهري بيوجعني، الرطوبة عالية جدًا وفي سقعة بتدخل في الجسم، أكتر حاجة بنتعب عندي الكلى جنبي الاتنين، مش عارفة أركع ولا أسجد من الوجع".

وأضافت: "الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما أصاب المؤمن من وصب أو نصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاك بها إلا كفر الله بها عنه خطاياه يوم القيامة، الحمد لله".

وحظي منشور الفنانة المعتزلة بتفاعل واسع من متابعيها، الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء العاجل وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.