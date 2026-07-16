محافظ المنوفية يخصص شباكا لكبار السن بالمراكز التكنولوجية لتيسير حصولهم على الخدمات

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تخصيص شباك لخدمة كبار السن بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بما يسهم في سرعة إنجاز معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم بصورة ميسرة ولائقة.

كما كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والالتزام بكافة التعليميات وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين للمساهمة في تحقيق منظومة عمل أكثر كفاءة لكافة الفئات ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير الخدمات الحكومية بالشكل المناسب وأكثر كفاءة وإنسانية، مع مراعاة احتياجات كبار السن وتخفيف الأعباء عنهم، مشددًا على ضرورة حسن استقبالهم وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء طلباتهم في أسرع وقت.