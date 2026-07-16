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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اورام المنوفية تقدم 97 ألف خدمة طبية للمرضى خلال عام

معهد اورام المنوفية
معهد اورام المنوفية

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن معهد الأورام بالجامعة يواصل أداء رسالته الطبية والإنسانية بكفاءة عالية، من خلال تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يعكس حرص الجامعة على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام.

جاء ذلك في إطار استعراض تقرير الأداء السنوي لإنجازات مستشفى معهد الأورام خلال العام المالي 2025/ 2026، والذي تم تحت إشراف الدكتور أحمد صبري الجمال عميد معهد الأورام، والدكتور محمد سعيد السنباوي مدير مستشفى معهد الأورام.

وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية أن معهد الأورام يُعد أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة بالجامعة، ويؤدي دورًا محوريًا في تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام وفق أحدث النظم والبروتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى أن المستشفى تمثل نموذجًا للتكامل بين الخدمة الطبية المتميزة والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير معهد الأورام، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع توسعات المعهد لزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير المزيد من الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، موضحاً أن هذه التوسعات تأتي في إطار خطة الجامعة الشاملة لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بالبنية التحتية الصحية، بما يواكب أحدث المعايير الطبية ويعزز جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأرقام التي تضمنها تقرير الأداء السنوي تعكس حجم الجهد المبذول والإخلاص الذي يقدمه جميع العاملين بالمعهد، فقد نجحت المستشفى خلال العام المالي 2025/ 2026 في تقديم خدماتها لـ96 ألفًا و455 مستفيدًا، من خلال منظومة متكاملة تضم مختلف التخصصات العلاجية والتشخيصية، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد صبري الجمال، عميد معهد الأورام، أن التقرير يأتي في إطار التزام المعهد بمبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها، مؤكداً أن النتائج تعكس العمل الجماعي وروح الفريق داخل المعهد، والحرص المستمر على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لمرضى الأورام، مثمنا دعم رئيس الجامعة لمعهد الأورام وتطوير بنيته التحتية، وتحديث أجهزته الطبية، وتعزيز قدراته البشرية، والسعى باستمرار إلى توفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج، بما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد سعيد السنباوي، مدير مستشفى معهد الأورام أن العيادات الخارجية استقبلت 35 ألفًا و960 مريضًا، بينما قدم قسم الطوارئ خدمات التدخل العاجل لـ2640 حالة على مدار الساعة.

وفي مجال الخدمات العلاجية المتخصصة، تم تقديم 24 ألفًا و650 جلسة علاج كيماوي وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب 11 ألفًا و25 جلسة علاج إشعاعي خارجي، و324 جلسة علاج إشعاعي داخلي، فضلاً عن تقديم 13 ألفًا و122 جلسة تغذية علاجية لدعم المرضى وتحسين الاستجابة للعلاج.

كما أظهر التقرير أن القسم الداخلي استقبل 9125 مريضًا لتلقي الرعاية الطبية، فيما أجرى المعهد 416 عملية جراحية دقيقة في تخصص جراحة الأورام، إلى جانب تقديم الرعاية الفائقة لـ350 مريضًا داخل وحدات العناية المركزة.

هذا وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالمعهد من الأطباء، والصيادلة، وهيئات التمريض، والفنيين، والإداريين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة وتفانٍ في خدمة المرضى، وحرصهم على استمرار العمل لتطوير الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يرسخ مكانة معهد الأورام بجامعة المنوفية كأحد الصروح الطبية المتخصصة الرائدة في علاج الأورام.

المنوفية معهد الاورام رئيس الجامعة جامعة المنوفية عميد معهد الاورام

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