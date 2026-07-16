انطلاق امتحانات آخر أيام ماراثون الثانوية العامة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية صباح اليوم انطلاق آخر امتحانات في ماراثون الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بكل هدوء ويسر.

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر، وسط تفتيش مكثف داخل اللجان لمنع الغش.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم النظام، امتحان مادة الأحياء، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة، بدأت في تمام الساعة 9 صباحاً وانتهت في تمام الساعة 12 ظهراً.

بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة التطبيقية، وسط ترقب من الطلاب لأسئلة المادة التي تتطلب تركيزاً ومهارات ذهنية عالية، كما يؤدي طلاب أدبي مادة الاحصاء