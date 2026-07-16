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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: مصر أفضل منتخب قدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين في المونديال

ياسر ريان
ياسر ريان
عبدالله هشام

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب الأرجنتين استحق التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن خبرة ليونيل ميسي كانت العامل الحاسم في تفوق "التانجو"، خاصة خلال الدقائق الأخيرة من المباريات.

وقال ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن أداء منتخب الأرجنتين يتحول إلى الأفضل خلال آخر ربع ساعة من المباريات، مؤكدًا أن وجود ليونيل ميسي كان السبب الرئيسي وراء تأهل "التانجو" إلى نهائي كأس العالم 2026، لما يملكه من قدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب فرنسا لم يحترم قوة المنتخب الإسباني خلال مواجهة نصف النهائي، معتبرًا أن خسارة "الديوك" أمام إسبانيا جاءت مفاجئة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الفرنسي.

وأكمل ريان تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر كان أفضل منتخب قدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم 2026، موضحًا أن الفراعنة ظهروا بصورة مميزة ونجحوا في مجاراة بطل العالم على مدار المباراة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته قائلًا: "مفيش منتخب يقدر على الأرجنتين في آخر ربع ساعة، ومواجهة إسبانيا في النهائي ستكون قوية للغاية، لأن المنتخبين يقدمان أفضل كرة قدم في البطولة، وأتوقع أن تُحسم المباراة بتفاصيل صغيرة."

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