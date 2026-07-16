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اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عبدالله هشام

أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن شوقي غريب المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، هو المرشح الأبرز حالياً للتواجد في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفاً لعلاء نبيل.

وقال "أبو زهرة" في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:كفة شوقي غريب هي الأرجح لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في الفترة المقبلة، نظراً لما يمتلكه من خبرات كبيرة خلال عمله كمدرب للمنتخب الوطني الأول والأولمبي وكذلك منتخب الشباب، إلى جانب عدة تجارب في أندية الدوري الممتاز.

وتابع: هناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي في الفترة المقبلة، وعلى رأسهم أيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي، ومحمد عظيمة الذي سبق له التدريب خارج مصر وحقق نجاحات عديدة، إلى جانب عدد من مدربي الدوري الممتاز.

رئيس لجنة الحكام

في سياق آخر كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة آخر المستجدات حول هوية رئيس لجنة الحكام القادم خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

ووجّه مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر  إلى أعضاء لجنة الحكام واللجنة الفنية للحكام، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم المنقضي.

أفاد المصدر أن أصوات داخل اتحاد الكرة تميل إلي استمرار الاستعانة بخبير أجنبي مجددا لرئاسة لجنة الحكام على أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية يمكن لقضاة الملاعب الإستفادة من خبراته.

وأضاف: اتجاه آخر ينادي بمنح الحكام المصريين من أصحاب الخبرات الفرصة لتولى منصب رئيس لجنة الحكام.

وأشار إلى استبعاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من الترشيح لخلافة الكولومبي أوسكار رويز نظرا لتعاقده مع إحدى القنوات الفضائية.

ولفت إلي أن المرشح الأول لخلافة الكولومبي أوسكار رويز عصام عبدالفتاح رغم تعاقده مع الاتحاد السوري لكرة القدم رفقة محمد خاطر وحمدي القاضي فى لجنة الحكام السورية.

وأشار إلى أن الأصوات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة تدرس قائمة من  المرشحين جاء أبرزهم سمير عثمان وياسر عبدالرؤوف.

مصطفى أبو زهرة الاتحاد المصري لكرة القدم شوقي غريب المقاولون العرب علاء نبيل منتخب الشباب

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