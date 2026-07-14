اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام ويكلف إدارة الحكام بتسيير الأعمال مؤقتًا

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى أعضاء لجنتي الحكام والفنية، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال الموسم الماضي، وما قدموه من عمل في إطار تطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف إدارة الحكام بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة، لحين إعادة تشكيل اللجنة، خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وجاء القرار لحين إعادة تشكيل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن أسماء اللجنة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي قرار اتحاد الكرة ضمن خطة إعادة ترتيب بعض اللجان الرئيسية بالاتحاد، استعدادًا للمرحلة المقبلة، والعمل على استمرار انتظام الملفات المختلفة دون تأثر لحين الإعلان عن التشكيلات الجديدة.