قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق
الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض أحد أهم مشروعات النقل البحري
تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور
استقرار أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري يقترب من 500 جنيه
اتحاد الكرة: كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن على راتب 6 ملايين جنيه " غير صحيح"
اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي
المرشد الإيراني: مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي
بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل
شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف الطبي على 915 مواطنًا وإجراء 23 عملية جراحية مجانية بالمنوفية

قافلة طبية بقويسنا
قافلة طبية بقويسنا

 أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار فعاليات القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات، والتي تُنفذ بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ممثلة في اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وتستمر على مدار أربعة أيام متواصلة لتقديم خدماتها العلاجية المجانية بعدد من قرى مركزي الشهداء وقويسنا، بما يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات الصحية اللائقة إلى المواطنين بمختلف المناطق.

وأوضح محافظ المنوفية أن القافلة شهدت في يومها الثالث على التوالي والأول بمركز ومدينة قويسنا بقرية طه شبرا إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٩١٥ مواطنًا وإجراء ٢٣ عملية جراحية مجانية متعددة التخصصات، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها خلال الأيام الثلاثة الأولى ٣٠٨٥ مواطنًا، بما يؤكد نجاح هذا النموذج من الشراكة الفاعلة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من قوائم الانتظار.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ومؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح تلك الجهود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مع التوسع في تنفيذ المبادرات العلاجية المجانية بمختلف أنحاء المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية قافلة طبية مبادرة رئيس الوزراء علاج مجاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

راس البر

تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

خالد الغندور

الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد رفعت

جامعة القاهرة تفتتح محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء بمركز الحد من المخاطر

وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يزور المجلس القومي

المجلس القومي واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يتفقان على تعزيز التعاون

الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

وزير السياحة يعتمد ضوابط عمرة 1448هـ.. والإعلان عن آليات رقابية جديدة

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد