الكشف الطبي على 915 مواطنًا وإجراء 23 عملية جراحية مجانية بالمنوفية

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار فعاليات القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات، والتي تُنفذ بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ممثلة في اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وتستمر على مدار أربعة أيام متواصلة لتقديم خدماتها العلاجية المجانية بعدد من قرى مركزي الشهداء وقويسنا، بما يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات الصحية اللائقة إلى المواطنين بمختلف المناطق.

وأوضح محافظ المنوفية أن القافلة شهدت في يومها الثالث على التوالي والأول بمركز ومدينة قويسنا بقرية طه شبرا إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٩١٥ مواطنًا وإجراء ٢٣ عملية جراحية مجانية متعددة التخصصات، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها خلال الأيام الثلاثة الأولى ٣٠٨٥ مواطنًا، بما يؤكد نجاح هذا النموذج من الشراكة الفاعلة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من قوائم الانتظار.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ومؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح تلك الجهود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مع التوسع في تنفيذ المبادرات العلاجية المجانية بمختلف أنحاء المحافظة.