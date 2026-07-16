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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمحافل الدولية.. جامعة المنوفية ترشح الكفاءات لبرنامج "أفق أوروبا"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 دعا الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عمداء الكليات والمعاهد إلى سرعة ترشيح الكفاءات المؤهلة لشغل مهام نقاط الاتصال الوطنية (NCPs) لبرنامج أفق أوروبا (Horizon Europe 2021–2027)، وذلك تنفيذًا للخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الدعوة تأتي في ضوء انضمام جمهورية مصر العربية إلى برنامج أفق أوروبا كدولة منتسبة، بما يتيح للجامعات والمراكز البحثية والجهات المصرية المشاركة في دعوات التقدم بالمقترحات البحثية والحصول على التمويل الأوروبي على قدم المساواة مع المؤسسات بدول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.

وأشار الدكتور أحمد فرج القاصد إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن منظومة نقاط الاتصال الوطنية، تعمل على إنشاء شبكة وطنية تضم نخبة من الخبرات المتخصصة لدعم الباحثين والمؤسسات المصرية في مختلف محاور برنامج Horizon Europe، مؤكدًا أن نقاط الاتصال الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتقديم الدعم والإرشاد للباحثين، ومساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية والتواصل مع الشركاء الدوليين والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة أن لكل جامعة الحق في ترشيح مرشح أو أكثر لشغل مهام نقاط الاتصال الوطنية في مختلف المحاور والمجالات الموضوعية والأفقية للبرنامج، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة استيفاء نماذج الترشح، تمهيدًا لاعتمادها من رئيس الجامعة وإرسالها إلى وزارة التعليم العالي في المواعيد المحددة.

هذا وأوضح رئيس الجامعة أن استمارات الترشح والشروط والضوابط كاملة متاحة عبر بوابة جامعة المنوفية الإلكترونية، من خلال الرابط

https://portaltest.menofia.edu.eg/news/4015

وعلى الراغبين في الترشح استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها في الموعد المحدد، علمًا بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الجاري.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي ستتولى مراجعة جميع الترشيحات المقدمة، على أن يتم التعيين الرسمي لنقاط الاتصال الوطنية المختارة، مشيرًا إلى أن المرشحين الذين يقع عليهم الاختيار سيحصلون على برنامج تدريبي متخصص يؤهلهم للقيام بمهامهم بكفاءة، بما يسهم في دعم الباحثين المصريين وتعزيز مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية في برنامج Horizon Europe.

وختاماً، أكد رئيس الجامعة أن المشاركة في برنامج أفق أوروبا تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز المكانة الدولية لجامعة المنوفية، وزيادة فرص الحصول على التمويل الأوروبي للمشروعات البحثية والابتكارية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة، معربًا عن ثقته في كفاءات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وداعيًا إلى الاستفادة من هذه الفرصة بما يدعم مسيرة التميز العلمي والابتكار ويعزز إسهام الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنوفية محافظة رئيس جامعة المنوفية الكليات برنامج أفق أوروبا

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