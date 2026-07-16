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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لدى القاهرة لبحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لدى القاهرة لبحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لدى القاهرة لبحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية
محمد الغزاوى

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقرها بالعين السخنة، سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة، الدكتور بارت دي جروف؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، وعلى رأسها: (قطاع المواني والخدمات اللوجستية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والأدوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والأغذية والمشروبات)

كان في استقبال السفير البلجيكي الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج؛ وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، بالإضافة للملحق التجاري بالسفارة البلجيكية لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء قدم نائبا رئيس اقتصادية قناة السويس، عرضًا تقديميًّا يتناول أبرز مقومات الهيئة، والمزايا التنافسية لها التي تجعلها وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، وتشمل الموقع الجغرافي المتميز على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، والمواني المتطورة التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر التي تتكامل بدورها مع المناطق الصناعية واللوجستية مما يقرب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة إقليميًّا ودوليًّا، كما تناول العرض التقديمي الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الحرة الدولية محققةً النفاذية الكاملة للمستثمرين داخل الهيئة لأكثر من ملياري مستهلك مستهدف حول العالم، وكذا الجاهزية الكبرى على مستوى البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، كما تطرق الاجتماع إلى فرص الشراكة الواعدة مع مجتمع الأعمال في المملكة البلجيكية باعتبارها إحدى المحاور الاقتصادية الفاعلة كدولة مقر للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الخبرات العميقة لدى الشركات البلجيكية في العديد من القطاعات التي يأتي في مقدمتها الكيماويات، وتكنولوجيا المواد، والمواني والأنشطة اللوجستية، والصناعات الدوائية والمواد الفعالة.

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لدى القاهرة لبحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية

أعقب ذلك توجه السفير والملحق التجاري رفقة عدد من مسؤولي الهيئة لجولة ميدانية بعدد من المصانع بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، ومواد البناء، وأحد مصانع مجمع المصانع الجاهزة للتشغيل؛ وذلك للتعرف على عدد من النماذج الناجحة من الاستثمارات من مختلف الجنسيات العالمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل مناخ الأعمال المتميز الذي تقدمه الهيئة للمستثمر، والحوافز المالية وغير المالية التي يحظى بها، فيما اختُتمت الجولة بزيارة ميناء السخنة لمشاهدة التطوير الكبير الذي شهده الميناء عن كثب، للاضطلاع بدوره الهام في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

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