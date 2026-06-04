مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه خلال الفترة الأخيرة موجة من الشائعات ومقاطع الفيديو التحريضية التي تستهدف النيل من الدولة المصرية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك فارقًا واضحًا بين النقد البنّاء والمطالبة بالإصلاح من جهة، وبين التحريض ومحاولات هدم الدولة من جهة أخرى، مشددًا على أن مصر دولة محورية وكبيرة في المنطقة.

رحلة العائلة المقدسة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر تمتلك حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وعرفها التاريخ منذ القدم، قبل أن تعرف العديد من الدول الحديثة مفهوم الدولة بمؤسساتها.

وأشار إلى المكانة الدينية والتاريخية لمصر، مؤكدًا أنها ذُكرت في القرآن الكريم واحتضنت رحلة العائلة المقدسة.