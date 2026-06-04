"الأغذية العالمي": تحديات الأمن الغذائي أكثر تعقيداً في ظل صراعات المنطقة

قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن تحديات الأمن الغذائي أصبحت أكثر تعقيداً في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد وندرة الأسمدة، ما يفرض معادلات صعبة على منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الحلبي خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل في مصر ضمن بيئة تستند إلى منظومة حماية اجتماعية قوية تقودها الحكومة المصرية، من خلال برامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، مؤكداً أن التعاون يتم بالشراكة مع الحكومة لاستهداف الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً.

وواصلت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، أن البرنامج يقدم مساعدات غذائية ونقدية مباشرة للاجئين، رغم محدوديتها، لكنها تمثل "خط حياة" بالنسبة لهم.