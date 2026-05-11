أخبار التوك شو| مصطفى مدبولي: استثمارات جديدة بالمليارات.. أبو العينين: لن يٌقبل أن يقود منطق القوة العالم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى مدبولي: استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بصورة كبيرة وتشجع القطاع الخاص، منوها بأن القطاع الخاص يوفر فرص عمل كبيرة.

وأوضح مدبولي، في تصريحات خلال جولته اليوم، أن المصانع التي يتم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، والجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة في البنية التحتية، أصبحت تأتي ثمارها، مضيفا أن “أهداف الزيارات هو الترويج ونقل ما يتم بالتنمية الاقتصادية للمواطنين، ومعرفة التحديات التي تواجه المواطنين على الأرض للعمل على حل المشكلات”.

أبو العينين: لن يٌقبل أن يكون منطق القوة هو الذي يقود العالم



أكد النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط خلال كلمته في الدورة الـ20 لاجتماعات برلمان البحر المتوسط، إن ما نشهده اليوم على الساحة الدولية يحدثنا عن انزلاق في حكم القانون الدولي، وأن لغة الحوار تتراجع لصالح لغة السلاح، وتصبح الشرعية لمن يمتلك القوة لا لمن يلتزم بالقانون.



وأضاف خلال فيديو عرض ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يقبل أن يكون منطق القوة هو الذي يقود العالم، ولن يكون مقبولًا أن يقف القانون الدولي متجمدًا، فليست له قيمة كما نشهده اليوم، مؤكدًا أن استمرار تجاهل القانون الدولي يهدد استقرار المجتمع الدولي ويُفقد المؤسسات الدولية دورها الحقيقي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 11 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.75 جنيه

سعر الشراء: 52.65 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.17 جنيه

سعر الشراء: 62.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.91 جنيه

سعر الشراء: 71.75 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.06 جنيه

سعر الشراء: 14.03 جنيه



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 مايو .. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 11 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6021 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7025 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8029 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56200 جنيه.



12 مليون مواطن.. ما هي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟

أكدت الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس قطاع الأقاليم بهيئة الرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمس محافظات هي المنيا ودمياط وكفر الشيخ ومطروح وشمال سيناء، بتكلفة تُقدَّر بنحو 115 مليار جنيه، وتستهدف تغطية 12 مليون مواطن خلال السنوات المقبلة.



وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الجديدة تتضمن تجهيز 744 منشأة صحية، بينها 70 مستشفى و674 وحدة ومركز طب أسرة، مع تطوير البنية التحتية وتزويد المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية والأنظمة الإلكترونية، بما يضمن إنشاء ملف صحي إلكتروني موحد لكل مواطن وربط جميع المنشآت الصحية ببعضها.

وأوضحت عبدالرؤوف أن الخبرات المتراكمة من تطبيق المرحلة الأولى ساهمت في وضع دليل موحد لتشغيل المنظومة وتدريب الكوادر البشرية وفق معايير موحدة، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية تستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 3 سنوات، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية وتسريع تنفيذ المرحلة الثالثة.



يسبب كارثة.. تحذير من ترك الهاتف المحمول على الشحن خلال النوم.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة المناخلي، استشاري إدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية والبيئية، أن السلامة داخل المنزل تبدأ من الانتباه للتفاصيل البسيطة، وعلى رأسها التوصيلات الكهربائية، مؤكدة ضرورة متابعة حالتها باستمرار واستبدال التالف منها فورًا لتجنب وقوع حوادث خطيرة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من الأخطاء الشائعة ترك الهاتف المحمول على الشحن طوال الليل أثناء النوم، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في انفجاره، لذا يجب إبقاؤه تحت الملاحظة أثناء الشحن، مع ضرورة اختيار أجهزة ومستلزمات كهربائية ذات جودة عالية ومن مصادر موثوقة.

وأضافت أن اختيار المشترك الكهربائي يجب أن يعتمد على مواصفات واضحة مثل الجهد ودرجة التحمل، محذرة من توصيل عدة مشتركات ببعضها البعض فيما يعرف بـ"الشجرة"، مؤكدة أن المشترك المصمم لثلاثة مخارج يجب ألا يُحمّل بأكثر من طاقته.



بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات قمة «إفريقيا إلى الأمام» اليوم بالعاصمة الكينية



أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية"، إلى نيروبي، انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "إفريقيا نحو الأمام" بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي تركز على تعزيز الابتكار والاستثمار وبناء نماذج تعاون اقتصادي جديدة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.

وأوضح حاتم، أن جلسات اليوم تناولت ملفات الشباب وريادة الأعمال ودور الجيل الجديد في قيادة التحول الاقتصادي والتكنولوجي بالقارة، إلى جانب مناقشات حول الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يشمل الموسيقى والسينما والموضة والإعلام الرقمي، باعتبارها أدوات لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

أجندة القمة



وأشار إلى أن أجندة القمة تتضمن أيضًا جلسات حول دور الرياضة في التنمية وتمكين الشباب وتعزيز الحضور الأفريقي عالميًا، لافتًا إلى أن الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختتمان فعاليات اليوم الأول، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء الرسمية للقادة والزعماء.



تضم 55 ألف قطعة مصرية.. تفاصيل تصديق ماكرون على قانون إعادة القطع الأثرية من فرنسا



أكد الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قلعة قايتباي تمثل حدثًا استثنائيًا يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، كما تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، خاصة للمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة الإسكندرية.



الصحة الأمريكية: الفحوصات تظهر إيجابية إصابة مواطن بعدوى فيروس هانتا



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الأمريكية، قالت إن الفحوصات تظهر إيجابية إصابة مواطن بعدوى فيروس هانتا، والحالة المصابة ضمن 17 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة بالأطلسي.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تسجيل أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا في فرنسا، وذلك بعد رصد أعراض المرض على أحد الركاب الذين تم إجلاؤهم جواً من سفينة سياحية شهدت تفشياً للفيروس.

وأوضح لوكورنو أن خمسة أشخاص جرى نقلهم إلى فرنسا يوم الأحد قادمين من سفينة سياحية كانت راسية قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية، وقد وضعوا فور وصولهم في عزلة صحية مشددة بعد ظهور أعراض على أحدهم أثناء رحلة العودة.