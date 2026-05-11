بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات قمة «إفريقيا إلى الأمام» اليوم بالعاصمة الكينية

أكد كريم حاتم، موفد "القاهرة الإخبارية"، إلى نيروبي، انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "إفريقيا نحو الأمام" بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي تركز على تعزيز الابتكار والاستثمار وبناء نماذج تعاون اقتصادي جديدة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.

وأوضح حاتم، أن جلسات اليوم تناولت ملفات الشباب وريادة الأعمال ودور الجيل الجديد في قيادة التحول الاقتصادي والتكنولوجي بالقارة، إلى جانب مناقشات حول الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يشمل الموسيقى والسينما والموضة والإعلام الرقمي، باعتبارها أدوات لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.

أجندة القمة

وأشار إلى أن أجندة القمة تتضمن أيضًا جلسات حول دور الرياضة في التنمية وتمكين الشباب وتعزيز الحضور الأفريقي عالميًا، لافتًا إلى أن الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختتمان فعاليات اليوم الأول، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء الرسمية للقادة والزعماء.