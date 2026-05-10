قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: يجوز للمتمتع تكرار العمرة قبل الإحرام للحج
ترامب يُهاجم إيران: تماطل كثيرًا مع الولايات المتحدة
أبو الغيط يدين استهداف الكويت والبحرين والإمارات ومياه قطر الإقليمية بالمسيرات
برلمانية: التحول للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة الوقود
الرئيس السيسي: الأزمة الإيرانية وتوترات المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي
عمرو أديب: الرئيس الفرنسي كان بيجري في الإسكندرية وسط الناس.. واتقال إنه أكل فول وطعمية
مصادر: الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية.. وطهران ترفض تفكيك منشآتها النووية
سيارات الحكومة ستكون كهربائية بدلا من البنزين.. المستشار محمد الحمصاني يكشف التفاصيل
عمرو أديب: العراق كان يمثل كابوسا حقيقيا لإسرائيل خلال مرحلة من تاريخه
5 سيارات صينية موديل 2026.. أسعار تحت المليون
قبل التأمين على السيارة.. 7 نقاط تحسم أفضل شركة بالنسبة لك
سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: الأزمة الإيرانية وتوترات المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أ ش أ

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية، اليوم الأحد، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس، الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة الظهر خلال جولته بالقيادة الاستراتيجية مع قادة القوات المسلحة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي قام عقب ذلك، بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تابع جانبًا من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب الدارسون بالأكاديمية، سواء من الكليات العسكرية المصرية أو من الملتحقين بدورات الأكاديمية من الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة رفع كفاءة الطلاب؛ عبر تلقيهم أفضل أنواع التدريب، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والشخصية؛ لضمان إعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك طلاب الأكاديمية العسكرية في تناول وجبة الغداء، في أجواء اتسمت بالود والتقدير.

كما حرص الرئيس خلال اللقاء، على إجراء حوار تفاعلي مع الطلاب، تناول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى انعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني، ومثمنًا مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة، ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة، مشددًا على أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن استقرار الوطن العربي مسئولية مشتركة لا تقبل التجزئة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف من زياراته للأكاديمية؛ هو الاطمئنان بنفسه على أحوال الطلاب، ومتابعة البرامج التعليمية التي تشهد تطويرًا مستمرًا، مشيدًا بما يلمسه دائمًا من جدية والتزام بين صفوف الدارسين، سواء من الكليات العسكرية المصرية أو من الملتحقين بدورات الأكاديمية من مؤسسات الدولة المختلفة.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته التفقدية، بتسجيل رسالة شكر وتقدير لقادة القوات المسلحة، وبأصدق تمنياته بالتوفيق والسداد لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا على الدور الحيوي لأسر الطلاب في تنشئة أجيال قادرة على تحقيق آمال الوطن في التنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة سيادته الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة تُسفر عن تحرير 46 محضرًا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MAERSK ENSHI

قافلة طبيه

تقديم 659 خدمة طبية وعلاجية لـ 261 مواطن بالقافلة الاستثنائية بدمياط

بالصور

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد