الرئيس السيسي يجري لقاءات ثنائية مع قادة أفارقة على هامش قمة نيروبي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الاثنين /، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة إفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي وتستمر لمدة يومين .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن القمة تعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام"، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، الطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، حيث تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية، فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.