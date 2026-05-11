الرئيس السيسي يتوجه اليوم لـ كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا - فرنسا

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوجه اليوم، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي ١١ و١٢ مايو ٢٠٢٦.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري سيادته عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.