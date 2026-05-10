جولة تاريخية في الإسكندرية.. الرئيسان السيسي وماكرون في قلعة قايتباي وسط تفاعل شعبي واسع

قال الإعلامي أحمد موسى إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على كورنيش الإسكندرية حملت طابعًا تاريخيًا وشعبيًا لافتًا، حيث اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر في زيارة إلى قلعة قايتباي، أحد أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بالمدينة.

التقاط الصور التذكارية

وأوضح خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الزيارة شهدت حالة من التفاعل الكبير من المواطنين، خاصة الشباب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الرئيسين خلال الجولة داخل القلعة وعلى الكورنيش، في مشهد عكس حالة من البهجة والحفاوة الشعبية.



وأضاف أن الرئيسين قاما بجولة داخل القلعة استمعا خلالها إلى شرح من مسؤولي الآثار حول تاريخ الموقع، بالإضافة إلى عرض الجهود المبذولة في ملف الآثار الغارقة بالمنطقة، وما يتم تنفيذه من أعمال للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد.

متابعة إعلامية واسعة وتفاعل

وأشار إلى أن الزيارة عكست اهتمامًا بالبعد الثقافي والحضاري للإسكندرية، وسط متابعة إعلامية واسعة وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.