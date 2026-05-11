قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تضم 55 ألف قطعة مصرية.. تفاصيل تصديق ماكرون على قانون إعادة القطع الأثرية من فرنسا

مجدي شاكر
مجدي شاكر
البهى عمرو

أكد الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قلعة قايتباي تمثل حدثًا استثنائيًا يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، كما تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، خاصة للمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العلاقات بين مصر وفرنسا ممتدة تاريخيًا، مشيرًا إلى الدور الفرنسي البارز في دراسة الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن الفرنسي جان فرانسوا شامبليون كان صاحب الفضل في فك رموز اللغة المصرية القديمة، كما أن أول كرسي أكاديمي لدراسة علم المصريات أُسس في جامعة جامعة السوربون عام 1832.

وأضاف أن زيارة ماكرون حملت أبعادًا ثقافية مهمة، خاصة بعد تصديقه على قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة خلال فترات الاستعمار، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمنح مصر فرصة حقيقية لاستعادة بعض آثارها الموجودة بالخارج.

وأشار إلى أن فرنسا تضم ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية إفريقية، من بينها نحو 55 ألف قطعة مصرية، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة تضم قانونيين وأثريين ومؤرخين لدراسة أوضاع القطع الأثرية المصرية الموجودة بالخارج، وتحديد ما إذا كانت خرجت بطرق شرعية أو غير شرعية، بما يسمح بالمطالبة باستعادتها وفق القوانين الدولية.

ماكرون القطع الأثرية فرنسا مجدي شاكر قلعة قايتباي إيمانويل ماكرون الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

تامر هجرس

من الجيم.. تامر هجرس يبرز رشاقته

نسرين طافش

بقوام ممشوق.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر انستجرام

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تعلن عن تعاونها الجديد مع السقا في "خلي بالك من نفسك"

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد