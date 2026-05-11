لما جبريل: جولة ماكرون في شوارع الإسكندرية تعكس أمن واستقرار مصر

أكدت الإعلامية لما جبريل، أن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة رياضة الجري في شارع شارع خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية يحمل رسائل مهمة تعكس حالة الود والتقارب بين مصر وفرنسا.

وقالت لما جبريل، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الزيارة تؤكد صورة مصر كدولة تنعم بالأمن والأمان، خاصة مع ظهور الرئيس الفرنسي وهو يسير ويمارس الرياضة وسط المواطنين بشكل طبيعي، وفي أجواء يومية عادية بين السيارات ووسائل المواصلات العامة.

الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي

وأشارت إلى أن هذه المشاهد عكست حالة الاستقرار التي تشهدها مصر، كما أبرزت الطابع الشعبي والحيوي لمدينة الإسكندرية خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي.