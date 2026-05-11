قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثبات عالمي ومحلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 موديل 2026؟
سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي
ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني
آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة
بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق
مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة
برشلونة يفوز على ريال مدريد بثنائية ويتوج بلقب الدوري الإسباني
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
محمود محسن

أكد الدكتور محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والمرافق للرئيس الفرنسي ماكرون في جولته، أن المهمة الأساسية لقطاع الآثار تتمثل في حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها، مع التصدي لأي محاولات للتعدي على التراث التاريخي.

وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة المحور، إن مدينة الإسكندرية تضم نحو 1136 مبنى تاريخيًا، تمثل تحفًا معمارية تعود إلى ما قبل عام 1952.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تثمّن توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التصديق على قانون استعادة الآثار المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام استرداد أي قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية.

التراث الحضاري المصري

وأضاف أن التعاون الدولي في ملف استعادة الآثار يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الهوية التاريخية والتراث الحضاري المصري.

محمد متولي آثار الإسكندرية الإسكندرية ماكرون المواقع الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

تاتو الأسد.. لقاء الخميسي تثير الجدل في الجيم

هاني عادل

هاني عادل عن هحكي عنك: التعليقات بقت رسائل حب وحنين بين ناس افترقوا

النجمة جنات

جنات تستأنف نشاطها الفني بأغنية جديدة بعنوان يا عيني بعد تعافيها من أزمتها الصحية

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد