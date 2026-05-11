قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
إيران تنفذ حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش
استعدادًا لعيد الأضحى.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلاً بالعيد» بحدائق القبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

12 مليون مواطن.. ما هي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟

التأمين الصحي
التأمين الصحي
البهى عمرو

أكدت الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس قطاع الأقاليم بهيئة الرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمس محافظات هي المنيا ودمياط وكفر الشيخ ومطروح وشمال سيناء، بتكلفة تُقدَّر بنحو 115 مليار جنيه، وتستهدف تغطية 12 مليون مواطن خلال السنوات المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الجديدة تتضمن تجهيز 744 منشأة صحية، بينها 70 مستشفى و674 وحدة ومركز طب أسرة، مع تطوير البنية التحتية وتزويد المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية والأنظمة الإلكترونية، بما يضمن إنشاء ملف صحي إلكتروني موحد لكل مواطن وربط جميع المنشآت الصحية ببعضها.

وأوضحت عبدالرؤوف أن الخبرات المتراكمة من تطبيق المرحلة الأولى ساهمت في وضع دليل موحد لتشغيل المنظومة وتدريب الكوادر البشرية وفق معايير موحدة، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية تستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 3 سنوات، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية وتسريع تنفيذ المرحلة الثالثة.

الرعاية الصحية التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية المنيا منظومة التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

الزمالك و اتحاد العاصمه

لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

بالصور

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد