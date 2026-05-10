"الصحة العالمية" تستبعد تحول فيروس "هانتا" إلى جائحة.. مستشار الوبائيات يوضح

كشف الدكتور بسام حجاوي مستشار الوبائيات ورئيس جمعية الصحة عن سبب إعلان منظمة الصحة العالمية أن خطورة فيروس هانتا منخفضة، قائلا: "لكل جائحة أو وباء أو فيروس أو مرض ينتشر على وجه الكرة الأرضية قصة، فقد بدأت القصة هنا على متن السفينة، حيث سُجلت أول حالة، وتم الإبلاغ عنها رسميًا".

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه بناءً على ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية عادةً ما تتعامل، في المرحلة الأولى، مع مثل هذه الحالات باهتمام، لكن دون الوصول إلى مراحل أعلى من القلق، أو إعلان إجراءات خاصة، أو فرض تدابير معينة.

معرفة مصدر المرض

وتابع: "من هنا كانت هذه الحالة على متن الباخرة، وإذا لاحظنا، فقد بدأ العمل مع الخبراء، ومع الموجودين على متن الباخرة من الركاب والعاملين، من خلال إجراء تقصٍّ وبائي، والتقصيات الوبائية تُجرى لمعرفة مصدر المرض وكيفية ظهوره وانتشاره".