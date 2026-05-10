ماليزيا تشدد الإجراءات الصحية على الحدود لمنع تفشي فيروس هانتا

أكد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد أن ماليزيا تتخذ أقصى درجات الحذر لمنع تفشي فيروس هانتا، على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات بين الماليزيين حتى الآن.

وقال وزير الصحة، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، إن هذا النهج بالغ الأهمية حيث أصبحت التحديات التي تواجه الصحة العامة ذات طابع عالمي، مؤكدا أن الحفاظ على أمن البلاد يستلزم اتخاذ تدابير وقائية مستمرة.

وأضاف ذو الكفل أنه تم تشديد إجراءات مراقبة الحدود في جميع نقاط الدخول الدولية من خلال الفحوصات الصحية وزيادة الاستعداد في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الرئيسية من قِبل المكتب الصحي لنقاط الدخول الدولية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية الجارية، قال وزير الصحة الماليزي إنه تم حتى الآن تفتيش 22 ألفا و367 سفينة وقاربا عند نقاط الدخول إلى ماليزيا، وتم إصدار 2421 شهادة دخول و1146 شهادة صحة السفن.

وأكد وزير الصحة استمرار هذه الإجراءات لضمان امتثال السفن التي تدخل البلاد لمتطلبات الصحة العامة والنظافة.

وأشار إلى أن معهد البحوث الطبية التابع لوزارة الصحة لديه القدرة على تشخيص فيروس هانتا باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، التي تعد المعيار الذهبي للكشف عن الأمراض.