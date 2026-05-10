قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي
قلق ياباني من إصابة ميتوما قبل كأس العالم
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بريست في الدوري الفرنسي
مدبولي يوجه بتأمين الاعتمادات المالية لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء
رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة
دعاء يوم عرفة.. تعرف على أفضل ما يقول الحجاج والمسلمين
الزراعة تكشف عن إجراءات عاجلة للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة للبيع
ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على إكس ويقول: شكرا
وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان
الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24
إنهاء الحرب.. طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان
تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف كواليس رحلة الوصول للمصاب صفر في فيروس هانتا

فيروس هانتا
فيروس هانتا
محمود محسن

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، كواليس معرفة "المريض صفر" في فيروس هانتا، قائلا: "معرفته مهم، لأن المريض صفر، كما رأينا مع كوفيد-19، مهم من ناحية معرفة حالته الصحية، وكيف انتقل المرض إليه، أي من الحيوان إلى الإنسان، ثم معرفة الأشخاص الذين اختلطوا بالمصاب الأول".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، "هنا نتحدث عن وضع يختلف عن كوفيد وعن الفيروسات الأخرى، ونتحدث عن وضع خطير إلى حدٍّ كبير، لماذا؟ لأن هناك انتشارًا داخل السفينة، ومن المعروف أن السفن تشهد كثافة كبيرة في الاحتكاك بين الأشخاص، مع استخدام مشترك للحمامات والمياه، ولفترات طويلة، لذلك يكون الاحتكاك كبيرًا".

وتابع: "في الوقت نفسه، فإن النقطة الجيدة هي أن الفيروس لا ينتقل بسرعة من إنسان إلى إنسان، لذلك فإن العمل الحالي، كخبراء في مجال الصحة وخبراء في الصحة العالمية، يتركز على تحديد الأشخاص الذين خالطوا المصابين، وجميع الذين كانوا على متن السفينة قبل مغادرتها، أو الذين احتكوا بالمصابين".

وواصل: "للأسف، فهذه هي أخطر نقطة، لأن أي شخص يمكنه السفر إلى دولة أخرى أو مدينة أخرى، ما قد يؤدي إلى انتشار الوباء، لكنني آمل، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، أن الفيروس لا ينتقل بسرعة بين البشر، خصوصًا عبر الهواء، بخلاف فيروس كورونا الذي كان ينتقل بسرعة كبيرة".

لم تظهر عليهم الأعراض

واختتم: "يجب متابعة جميع الأشخاص الذين حدث احتكاك معهم خلال هذه الفترة، والنقطة الثانية التي نأخذها بعين الاعتبار هي أن فترة ظهور الأعراض، أو فترة الحضانة، تمتد من 6 إلى 8 أسابيع، ولذلك قد يكون لدينؤالذين لم تظهر عليهم الأعراض حتى الآن".

فؤاد عودة الرابطة الطبية الأوروبية فيروس هانتا المرض الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

ترشيحاتنا

الاحتفالية الخيرية التي نظمها النائب أمين مسعود

الأعلى للشئون الإسلامية: إدخال السرور على الأسر رسالة إنسانية مهمة

شروط الأضحية

شروط الأضحية والمضحى .. اعرف أحكام أضحية العيد قبل شرائها

خطبة الجمعة

عشرُ ذي الحجة..فضائل وبشائر.. الأوقاف تحدد خطبة الجمعة القادمة

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد