رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف كواليس رحلة الوصول للمصاب صفر في فيروس هانتا

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، كواليس معرفة "المريض صفر" في فيروس هانتا، قائلا: "معرفته مهم، لأن المريض صفر، كما رأينا مع كوفيد-19، مهم من ناحية معرفة حالته الصحية، وكيف انتقل المرض إليه، أي من الحيوان إلى الإنسان، ثم معرفة الأشخاص الذين اختلطوا بالمصاب الأول".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، "هنا نتحدث عن وضع يختلف عن كوفيد وعن الفيروسات الأخرى، ونتحدث عن وضع خطير إلى حدٍّ كبير، لماذا؟ لأن هناك انتشارًا داخل السفينة، ومن المعروف أن السفن تشهد كثافة كبيرة في الاحتكاك بين الأشخاص، مع استخدام مشترك للحمامات والمياه، ولفترات طويلة، لذلك يكون الاحتكاك كبيرًا".

وتابع: "في الوقت نفسه، فإن النقطة الجيدة هي أن الفيروس لا ينتقل بسرعة من إنسان إلى إنسان، لذلك فإن العمل الحالي، كخبراء في مجال الصحة وخبراء في الصحة العالمية، يتركز على تحديد الأشخاص الذين خالطوا المصابين، وجميع الذين كانوا على متن السفينة قبل مغادرتها، أو الذين احتكوا بالمصابين".

وواصل: "للأسف، فهذه هي أخطر نقطة، لأن أي شخص يمكنه السفر إلى دولة أخرى أو مدينة أخرى، ما قد يؤدي إلى انتشار الوباء، لكنني آمل، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، أن الفيروس لا ينتقل بسرعة بين البشر، خصوصًا عبر الهواء، بخلاف فيروس كورونا الذي كان ينتقل بسرعة كبيرة".

لم تظهر عليهم الأعراض

واختتم: "يجب متابعة جميع الأشخاص الذين حدث احتكاك معهم خلال هذه الفترة، والنقطة الثانية التي نأخذها بعين الاعتبار هي أن فترة ظهور الأعراض، أو فترة الحضانة، تمتد من 6 إلى 8 أسابيع، ولذلك قد يكون لدينؤالذين لم تظهر عليهم الأعراض حتى الآن".