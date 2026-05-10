فريق طبي عسكري بريطاني يهبط بالمظلات في جزيرة نائية بسبب فيروس هانتا.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم / الأحد /، إنزال فريق عسكري متخصص وطواقم طبية بالمظلات في جزيرة تريستان دا كونا النائية التابعة لبريطانيا لتقديم الدعم الطبي الضروري، للاشتباه في إصابة مواطن بريطاني مقيم في الجزيرة بفيروس هانتا.

وتم إرسال الطواقم الطبية بعدما أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أمس الأول الجمعة الاشتباه بإصابة مواطن بريطاني بفيروس هانتا في الجزيرة.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان على موقعها الرسمي - أن فريقا مكونا من ستة مظليين واثنين من الأطباء العسكريين من اللواء 16 المحمول جوا، هبطوا بالمظلات من طائرة نقل عسكرية من طراز "إيه 400 إم" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأكد البيان أنه تم إنزال إمدادات الأكسجين الضرورية وغيرها من المساعدات الطبية جوا في الوقت نفسه تقريبا على الجزيرة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش البريطاني بإرسال طاقم طبي لتقديم الدعم الإنساني عن طريق القفز بالمظلات.

من جانبها، قالت وزير الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن سلامة جميع أفراد الأسرة البريطانية تمثل أولوية قصوى، كما تؤكد هذه العملية الاستثنائية التزام بريطانيا الثابت تجاه سكان أقاليمها الخارجية والمواطنين البريطانيين.

تأتي هذه العملية في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية التعاون مع السلطات الدولية للتصدي لتفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية (إم في هونديوس).

ويجرى إعادة المواطنين البريطانيين من السفينة الموبوءة إلى المملكة المتحدة عبر رحلة طيران خاصة مستأجرة. ولم يبلغ أي من المواطنين البريطانيين الذين يجري إعادتهم عن ظهور أي أعراض عليهم، إلا أنهم يخضعون لمراقبة دقيقة.

وسيخضع جميع الركاب وأفراد الطاقم البريطانيين على متن السفينة للحجر الصحي لمدة 45 يوما فور عودتهم إلى المملكة المتحدة.