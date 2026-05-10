قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فريق طبي عسكري بريطاني يهبط بالمظلات في جزيرة نائية بسبب فيروس هانتا.. ما القصة؟

إصابة مواطن بريطاني مقيم في جزيرة بفيروس هانتا
إصابة مواطن بريطاني مقيم في جزيرة بفيروس هانتا
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم / الأحد /، إنزال فريق عسكري متخصص وطواقم طبية بالمظلات في جزيرة تريستان دا كونا النائية التابعة لبريطانيا لتقديم الدعم الطبي الضروري، للاشتباه في إصابة مواطن بريطاني مقيم في الجزيرة بفيروس هانتا.

وتم إرسال الطواقم الطبية بعدما أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية أمس الأول الجمعة الاشتباه بإصابة مواطن بريطاني بفيروس هانتا في الجزيرة.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان على موقعها الرسمي - أن فريقا مكونا من ستة مظليين واثنين من الأطباء العسكريين من اللواء 16 المحمول جوا، هبطوا بالمظلات من طائرة نقل عسكرية من طراز "إيه 400 إم" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأكد البيان أنه تم إنزال إمدادات الأكسجين الضرورية وغيرها من المساعدات الطبية جوا في الوقت نفسه تقريبا على الجزيرة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش البريطاني بإرسال طاقم طبي لتقديم الدعم الإنساني عن طريق القفز بالمظلات.

من جانبها، قالت وزير الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن سلامة جميع أفراد الأسرة البريطانية تمثل أولوية قصوى، كما تؤكد هذه العملية الاستثنائية التزام بريطانيا الثابت تجاه سكان أقاليمها الخارجية والمواطنين البريطانيين.

تأتي هذه العملية في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية التعاون مع السلطات الدولية للتصدي لتفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية (إم في هونديوس).

ويجرى إعادة المواطنين البريطانيين من السفينة الموبوءة إلى المملكة المتحدة عبر رحلة طيران خاصة مستأجرة. ولم يبلغ أي من المواطنين البريطانيين الذين يجري إعادتهم عن ظهور أي أعراض عليهم، إلا أنهم يخضعون لمراقبة دقيقة.

وسيخضع جميع الركاب وأفراد الطاقم البريطانيين على متن السفينة للحجر الصحي لمدة 45 يوما فور عودتهم إلى المملكة المتحدة.

الدفاع البريطانية فيروس هانتا إنزال فريق عسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

توم براك

المبعوث الأمريكي توم براك: سوريا دخلت مرحلة انتقالية تاريخية جديدة

أمن الخليج

أستاذ علوم سياسية: أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي المصري

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد