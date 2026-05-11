يسبب كارثة.. تحذير من ترك الهاتف المحمول على الشحن خلال النوم.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة المناخلي، استشاري إدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية والبيئية، أن السلامة داخل المنزل تبدأ من الانتباه للتفاصيل البسيطة، وعلى رأسها التوصيلات الكهربائية، مؤكدة ضرورة متابعة حالتها باستمرار واستبدال التالف منها فورًا لتجنب وقوع حوادث خطيرة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من الأخطاء الشائعة ترك الهاتف المحمول على الشحن طوال الليل أثناء النوم، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في انفجاره، لذا يجب إبقاؤه تحت الملاحظة أثناء الشحن، مع ضرورة اختيار أجهزة ومستلزمات كهربائية ذات جودة عالية ومن مصادر موثوقة.

وأضافت أن اختيار المشترك الكهربائي يجب أن يعتمد على مواصفات واضحة مثل الجهد ودرجة التحمل، محذرة من توصيل عدة مشتركات ببعضها البعض فيما يعرف بـ"الشجرة"، مؤكدة أن المشترك المصمم لثلاثة مخارج يجب ألا يُحمّل بأكثر من طاقته.

وأشارت إلى أن زيادة الأحمال على المشترك تؤدي مع الوقت إلى ارتفاع الحرارة وانصهار الأسلاك، ما ينتج عنه شرز كهربائي قد يتسبب في نشوب حرائق، خاصة مع وجود المشتركات بالقرب من الأثاث داخل المنازل.

وحذرت من وضع الأسلاك أو المشتركات تحت السجاد أو المشايات بهدف إخفائها، موضحة أن الضغط المستمر عليها يؤدي إلى تلفها وحدوث شرز قد يشعل النيران دون ملاحظة.