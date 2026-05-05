اتصالات البرلمان : يجب وضع حوافز حقيقية لتقليل أسعار التليفون المحمول

شهدت أروقة مجلس النواب نقاشا حادا جراء الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة.



‎انتقدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، خلال تصريحات لبرنامج هنا القاهرة" عبر قناة "مودرن MTI"، الرؤية حول الاسعار للهاتف المحمول والنظر له كـ "سلعة ترفيهية"، مؤكدة وجود تضارب بين السعي نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وبين فرض رسوم وضرائب باهظة تصل إلى 38% على الأجهزة المستوردة (تشمل 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة).

لا تزال مرتفعة السعر

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر ان "الثلاجة قد تعيش طوال العمر، أما الهاتف فهو أداة تكنولوجية تتطلب التحديث كل بضع سنوات لمواكبة الأنظمة الحديثة"، وبالنسبة للهواتف "المصنعة محلياً"، وأوضحت النائبة أنها لا تزال مرتفعة السعر، وذلك بسبب ضعف الطاقات الإنتاجية وغياب الحوافز الحكومية القوية للمصنعين، مشيرة إلى أن نسبة المكون المحلي تجعل الصناعة لا تزال مرتبطة بتكاليف الاستيراد، وهو ما يعجز المواطن عن تحمله في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.