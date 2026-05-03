قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس اتصالات النواب: تشريع جديد لمواجهة أساليب النصب عبر الهواتف المحمولة

رئيس اتصالات النواب
رئيس اتصالات النواب
ماجدة بدوى

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ظاهرة النصب الإلكتروني لا تزال مستمرة رغم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح بدوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تشهد تطورا وتعديلات مستمرة من جانب القائمين عليها، وهو ما يتطلب تشديدا أكبر في الرقابة والإجراءات من قبل شركات الاتصالات، للحد من هذه الظاهرة وحماية المواطنين، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة تعديلات تشريعية خلال اسابيع قليلة لمواجهة النصب الالكتروني.

 إجراءات أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أهمية تعزيز دور شركات الاتصالات في مواجهة هذه الجرائم، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال المتزايدة عبر الهاتف والإنترنت.

من جانبة أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، على ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع خطة حقيقية ومتكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر، على أن تقوم هذه اللجنة على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف.

كما اكد غنيم ، ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف، بما يتيح رؤية أوضح لحجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر، مشددًا على أن وضوح المعلومات يمثل عنصر أساسي في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح غنيم، أن وجود بيانات دقيقة سيساعد في وضع تصور شامل لتأثير أي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع، مؤكدا أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، وهو ما يستوجب دعمه وحمايته.

وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الجهات في صياغة رؤية واضحة للقطاع، مع توفير الحماية اللازمة للعمالة والاستثمارات المحلية، بما يضمن استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو ،  وتشكيل لجنة متخصصة ومصغرة، تعتمد على التنسيق وتبادل البيانات، يمثل خطوة أساسية لوضع خطة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

الهواتف المحمولة لمواجهة أساليب النصب صناعة النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا النائب أحمد بدوي خط هاتف محمول عمليات نصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد.. ويؤكد: صرح طبي غير مسبوق

محافظ الغربية

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

تعليم دمياط

تعليم دمياط: انطلاق امتحانات شهر أبريل ولا شكوى من الأسئلة

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد