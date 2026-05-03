رئيس اتصالات النواب: تشريع جديد لمواجهة أساليب النصب عبر الهواتف المحمولة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ظاهرة النصب الإلكتروني لا تزال مستمرة رغم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح بدوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تشهد تطورا وتعديلات مستمرة من جانب القائمين عليها، وهو ما يتطلب تشديدا أكبر في الرقابة والإجراءات من قبل شركات الاتصالات، للحد من هذه الظاهرة وحماية المواطنين، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة تعديلات تشريعية خلال اسابيع قليلة لمواجهة النصب الالكتروني.

إجراءات أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أهمية تعزيز دور شركات الاتصالات في مواجهة هذه الجرائم، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال المتزايدة عبر الهاتف والإنترنت.

من جانبة أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، على ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع خطة حقيقية ومتكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر، على أن تقوم هذه اللجنة على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف.

كما اكد غنيم ، ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف، بما يتيح رؤية أوضح لحجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر، مشددًا على أن وضوح المعلومات يمثل عنصر أساسي في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح غنيم، أن وجود بيانات دقيقة سيساعد في وضع تصور شامل لتأثير أي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع، مؤكدا أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، وهو ما يستوجب دعمه وحمايته.

وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الجهات في صياغة رؤية واضحة للقطاع، مع توفير الحماية اللازمة للعمالة والاستثمارات المحلية، بما يضمن استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو ، وتشكيل لجنة متخصصة ومصغرة، تعتمد على التنسيق وتبادل البيانات، يمثل خطوة أساسية لوضع خطة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.