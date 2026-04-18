صفحات وهمية تحمل شعار جهات حكومية.. سقوط عصابة النصب الإلكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام تشكيل عصابى يضم (4 أشخاص – مقيمون بمحافظتى الجيزة وقنا) وبمشاركة آخرين بالخارج "يحملون جنسية إحدى الدول " بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتف المواطنين بشكل عشوائى تتضمن "رابط إحتيالى"، وحال الدخول على ذلك الرابط تظهر صفحة مشابهة لإحدى صفحات الجهات الحكومية وتحمل ذات الإسم والشعار، وتطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية وحال الإستجابة يتم الإستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية والقيام بعمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم .. وضُبط بحوزتهم (خوادم وأنظمة إلكترونية مكونة من " 16 جهاز كمبيوتر ، 40 هاتف محمول ، 7 أجهزة تمرير رسائل ، 48 جهاز راوتر ، 41 ذاكرة تخزين ، 2 طابعة ، جهاز موزع إنترنت ، عدد كبير من شرائح خطوط هواتف المحمول ، 5 أجهزة قارئ شريحة، 18بطاقة دفع إلكترونى" بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد ذلك) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إرتكاب تلك الجرائم .



