بحضور وزير الطيران.. الخطوط التركية تحتفل بـ75 عامًا على تشغيل رحلات للقاهرة

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في الاحتفالية التي نظمتها الخطوط الجوية التركية بمناسبة مرور 75 عامًا على انطلاق أولى رحلاتها الجوية إلى القاهرة، وذلك بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حمزة المدير الإقليمي للخطوط الجوية التركية، إلى جانب لفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، وتدعيمًا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية التركية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس التنسيق المستمر والإرادة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات النقل الجوي والسياحة والاستثمار، باعتبارها ركائز رئيسية لدعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذاالسياق، قدم الدكتور سامح الحفني التهنئة إلى شركة الخطوط الجوية التركية بمناسبة هذه المحطة التاريخية المهمة التي تعكس مسيرة ممتدة من التعاون البناء بين الجانبين، ومؤكدًا أن استمرار الناقل الوطني التركي في العمل بالسوق المصري على مدار أكثر من سبعة عقود يمثل شهادة واضحة على قوة العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة في فرص النمو والتوسع.

وأكد وزير الطيران المدني أن هذه الاحتفالية تمثل رسالة إيجابية تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وتركيا، خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال المرحلة الحالية بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المزيد من الشراكات النوعية في مجال الطيران المدني، ويعزز فرص التوسع في التشغيل وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين؛ مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني يعد أحد المسارات الحيوية لدعم العلاقات المصرية التركية ، لما يوفره من فرص لتعزيز الحركة السياحية والتجارية؛ مضيفًا بأن وزارة الطيران المدني تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مختلف شركات الطيران الدولية، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية التي تدعم جذب مزيد من الحركة الجوية وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز محوري للطيران المدني في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن عن اعتزازه بهذه المناسبة، مؤكدًا أن استمرار الخطوط الجوية التركية في السوق المصري طوال تلك السنوات يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، ويبرهن على الثقة الكبيرة التي تحظى بها السوق المصرية باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للناقل الوطني التركي في المنطقة، مضيفًا بأن مسيرة الخطوط الجوية التركية شهدت في السوق المصري نموًا ملحوظًا منذ انطلاق أولى رحلاتها إلى القاهرة في 14 مايو 1951 بواقع رحلتين أسبوعيًا، لتصل حاليًا إلى نحو 32 رحلة أسبوعيًا من القاهرة، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى أكثر مقصد سياحى بمصر ، بما يعكس تنامي الطلب على السفر بين البلدين.

ومن جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن مطار القاهرة الدولي يواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التشغيلية والفنية لكافة شركات الطيران العاملة، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع الخطوط الجوية التركية والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر في مجال النقل الجوي. وأضاف إسحاق أن النمو المتواصل في حركة الرحلات بين مصر وتركيا يعكس المكانة الإقليمية المتقدمة لمطار القاهرة الدولي وقدرته على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التشغيل.