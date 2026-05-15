نهاية الزيارة التاريخية.. ترامب يغادر بكين بعد محادثات مع الرئيس الصيني

استقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) من مطار بكين بعد أن أمضى نحو ساعتين في مجمع تشونغنانهاي القيادي، حيث أجرى محادثات خاصة وخاصة مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ترامب يغادر الصين

رافق الرئيس الأمريكي إلى المطار وزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث كان في انتظاره سجادة حمراء، وودعه عشرات من تلاميذ المدارس الذين لوّحوا بالأعلام الأمريكية والصينية وهتفوا "وداعًا" بصوت واحد، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

واختتم ترامب وشي جين بينج اليوم الثاني والأخير من محادثات قمتهما المرتقبة التي استمرت يومين.

وقال الرئيس الأمريكي إن زيارته للصين أسفرت عن "الكثير من الإيجابيات"، و"لقد حللنا العديد من المشاكل المختلفة التي لم يكن بإمكان الآخرين حلها".

وأضاف ترامب، وهو يجلس بجوار شي في مجمع تشونغنانهاي القيادي ببكين، حيث كان من المقرر أن يعقدا محادثاتهما الختامية للقمة: "لقد أبرمنا بعض الاتفاقيات التجارية الرائعة لكلا البلدين".

وقال ترامب أيضاً: "لقد ناقشنا إيران. لدينا شعور متقارب جداً بشأن كيفية إنهاء الأمر. لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحاً نووياً. نريد أن يبقى المضيق مفتوحاً".