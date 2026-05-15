اجتماع بريكس.. وزير الخارجية يلتقي رؤساء كبرى الشركات الهندية في نيودلهي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٥ مايو، في نيودلهي، برؤساء مجالس إدارات ومديري عدد من كبرى الشركات الهندية، من بينها «أوكيور للطاقة» (Ocior Energy)، و«تي سي آي سانمار» (TCI Sanmar)، و«هندوجا» (Hinduja Group)، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاءات اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.

وشدد وزير الخارجية على ترحيب مصر بتعزيز الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، خاصة الصناعية منها، بما يتماشى مع أولويات الدولة واحتياجات السوق المصري، مؤكداً حرص الحكومة على دعم الشركات الأجنبية الجادة، والعمل على سرعة التعامل مع أية تحديات قد تواجهها، وتيسير إجراءات عملها في السوق المصري. 

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، تشمل موقعاً جغرافياً متميزاً، وبنية تحتية متطورة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية، ويعزز من فرص التوسع والتصدير.

ومن جانبهم، ثمّن ممثلو الشركات الهندية بيئة الاستثمار في مصر، معربين عن اهتمامهم بتعظيم استثماراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري. 

