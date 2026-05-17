شوبير يكشف موقف إمام عاشور من تجديد عقده مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم صحة ما تردد مؤخرًا بشأن وجود أزمة بين إمام عاشور والنادي الأهلي بسبب ملف تجديد عقده، مشددًا على أن اللاعب لم يفرض أي شروط على إدارة النادي كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أنه لا يفهم أسباب الهجوم المفاجئ على إمام عاشور، معتبرًا أن الحملة المتداولة ضده تحمل أهدافًا غير واضحة. كما أكد أن اللاعب أبدى ترحيبه الكامل بتجديد عقده مع الأهلي، نافياً صحة الأرقام والمطالب المالية التي يتم تداولها.

وأضاف أن كل ما يُثار حول وجود خلافات أو ضغوط من جانب إمام عاشور لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن مهمته تقتصر على نقل المعلومات الدقيقة، وأن الحقيقة حتى الآن تؤكد عدم وجود أي أزمة بين الطرفين.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عقد إمام عاشور مع الأهلي لا يزال ساريًا لمدة موسمين، لافتًا إلى أن اللاعب حرص عبر حسابه على إنستجرام على إظهار دعمه وانتمائه للنادي من خلال نشر صور وشعارات خاصة بالأهلي.