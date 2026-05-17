الجنائية الدولية توسع دائرة الملاحقة السرية لمسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة

كشفت تقارير صحفية عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية جديدة بحق عدد إضافي من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، في خطوة تعد توسعًا في مسار الملاحقات القضائية الدولية.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي أن المذكرات شملت خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم ثلاثة سياسيين واثنان من القيادات العسكرية، دون الإفصاح عن هوياتهم أو توقيت إصدار تلك المذكرات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيقات المحكمة المتعلقة بجرائم حرب وانتهاكات محتملة ارتُكبت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سابقًا مذكرتي اعتقال معلنتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في نوفمبر 2024.

وفي قرارها السابق، أشارت المحكمة إلى وجود "أساس معقول" للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب، من بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، واستهداف المدنيين بشكل متعمد.

كما رفضت المحكمة الطعون الإسرائيلية التي شككت في اختصاصها بالنظر في الملف، مؤكدة أن صلاحيتها قائمة للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، بغض النظر عن موقف إسرائيل من الولاية القضائية.