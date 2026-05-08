بعد إلقاء قنبلة حارقة على مقر حزب في لاهاي.. رئيس وزراء هولندا: لن نُرهب

قال رئيس وزراء هولندا روب ييتن، اليوم /الجمعة/، إن بلاده "لن تُرهب" بعد أن تم إلقاء قنبلة حارقة عبر صندوق البريد بمقر حزب D66 في لاهاي ليلة الخميس.

وأضاف ييتن - الذي يقود الحزب الوسطي D66، على منصة أكس - "في هولندا الديمقراطية، لن نصمت أبداً أمام العنف".

وأشار إلأى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه تسبب بأضرار كبيرة وأصاب العديد من الأشخاص بصدمة، مشيراً إلى أن أعضاء الجناح الشبابي للحزب كانوا داخل المبنى أثناء وقوع الهجوم.

ويعد هذا الهجوم الثاني خلال تسعة أشهر على مقرات الحزب، بعد أن تعرض المبنى لرشق بالحجارة في سبتمبر 2025 خلال مظاهرة مناهضة للهجرة تحولت إلى العنف.

وشدد ييتن - خلال حديثه للصحفيين - على أن حزب D66 ليس الهدف الوحيد للعنف السياسي، قائلاً: “يكاد يحدث شيء كل أسبوع لأن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون ترهيب أعضاء المجالس، ورؤساء البلديات، والساسة… وحتى المسعفين بالعنف”.

وأضاف: “لكن الليلة الماضية، رأيتم أيضاً أن غالبية الهولنديين يوضحون بجلاء أنهم لا يقبلون ذلك في بلدنا. هذا ليس مكاناً يمكنك أن تحقق فيه ما تريد باستخدام العنف”.

وحظي الهجوم بإدانة واسعة عبر المشهد السياسي الهولندي، حيث قالت وزيرة الدفاع، ديلان يشيلجوز من الحزب الليبرالي VVD، على منصة أكس: “تهديد أو ترهيب حزب سياسي — أو أي شخص آخر — أمر غير مقبول إطلاقاً”.

وأكدت الشرطة الهولندية توقيف شخص مرتبط بالحادث، فيما لم يُعرف بعد الدافع الدقيق للهجوم، لكنه وصفه ييتن بوضوح بأنه استهداف لحزبه.