وزير العمل: ماكينات خياطة لخريجات التدريب المهني بالأقصر لدعم المشروعات الصغيرة

سلّم وزير العمل حسن رداد عددًا من ماكينات الخياطة لفتيات محافظة الأقصر من خريجات برامج التدريب المهني التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة، وذلك لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة... جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم بمحافظة الأقصر،حيث حضر هذه الفعالية الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، حيث أكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خطط التدريب والتأهيل المهني وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للشباب والفتيات وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.وتناولت الكلمات خلال اللقاء جهود الوزارة في ملفات التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها ذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والمهنية لكافة فئات العمال...كما شهد الوزير فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة الدكتور محمد منتصر، بمشاركة نحو 450 من ممثلي إدارات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية بالمنشآت المختلفة بالمحافظة