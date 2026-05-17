مع اقتراب عيد الأضحى.. تحذير من الحمى القلاعية وضرورة شراء اللحوم من مصادر آمنة

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من خطورة مرض الحمى القلاعية، مؤكدة أنه من الأمراض التي تصيب الحيوانات وقد تنتقل للإنسان في حالات نادرة، خاصة مع التعامل غير الآمن مع اللحوم أو الحيوانات المصابة، وهو ما يزداد الاهتمام به مع اقتراب موسم الأضاحي وشراء اللحوم.

وأوضحت أن المرض يصيب الماشية مثل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وقد يؤدي إلى أعراض شديدة لدى الحيوان مثل التهابات الفم والمفاصل وصعوبة الحركة وانخفاض إنتاج اللبن، مشيرة إلى أن التعامل مع الذبح العشوائي أو اللحوم مجهولة المصدر قد يرفع من مخاطر العدوى.

وفيما يتعلق بالإنسان، ذكرت أن الأعراض قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وظهور حبوب أو فقاعات بالفم والأطراف، مع صداع وآلام بالجسم، داعية إلى توخي الحذر عند شراء لحوم الأضاحي.

وشددت على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة أو مجازر معتمدة تحمل الأختام الرسمية، خاصة خلال موسم الأضحية، مع التأكد من الطهي الجيد وغلي الألبان قبل الاستهلاك، وتجنب شراء اللحوم الرخيصة بشكل غير طبيعي أو مجهولة المصدر.

وأكدت أهمية أن تتم الأضحية داخل مجازر خاضعة للإشراف البيطري لضمان سلامة اللحوم، مع استمرار حملات التحصين البيطري للحيوانات لحمايتها من الأمراض، مشددة على أن الوعي والالتزام بالإجراءات الصحية هو الضمان الحقيقي لسلامة الأسرة خلال موسم الأضاحي.