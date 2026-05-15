مرأة ومنوعات

مليء بالفوائد الصحية.. احرص على تناول كوب من هذا العصير يوميا

نهى هجرس

يتميز عصير الرمان بفضل غناه الاستثنائي بمضادات الأكسدة، والبوليفينولات، والفيتامينات، والمعادن، يخضع للعديد من الدراسات العلمية لفوائده الوقائية للجسم. 

فوائد تناول عصير الرمان

  1. مضاد أكسدة طبيعي قوي

يتميز عصير الرمان بمحتواه العالي جداً من البوليفينولات ، وخاصة البونيكالاجين ، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة قوية، تساعد هذه الجزيئات على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الخلايا والعديد من الأمراض المزمنة.

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتدعم وظائف المناعة، وتساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية والأيضية

2. مضاد للالتهابات وحماية للدماغ

إلى جانب فوائده المضادة للأكسدة، يتمتع عصير الرمان بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، وتشير الأبحاث إلى إمكانية استخدامه في الوقاية من الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل، ومرض الروماتويد، وبعض اضطرابات الأمعاء.

كما أظهرت الدراسات آثارًا إيجابية على الوظائف الإدراكية، وتشير الدراسات الأولية إلى أن الاستهلاك المنتظم قد يساعد في إبطاء تدهور الذاكرة وتحسين التركيز، لا سيما لدى كبار السن أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي

3. دعم تجديد البشرة

بفضل محتواه من فيتامين سي والبوتاسيوم وحمض البونيك ، يحفز عصير الرمان إنتاج الكولاجين ويعزز تجديد خلايا الجلد، وقد يحسن مرونة الجلد وترطيبه ونضارته.

ولهذا السبب يجد الرمان مكانه بشكل متزايد في العلاجات الجلدية ومكملات التجميل

سياراة شاومي 
رينو 5 الكلاسيكية
غادة عبد الرازق
BYD‏
