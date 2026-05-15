3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من البقع الداكنة بالبشرة

نهى هجرس

البقع الداكنة المعروفة أيضاً ببقع الشيخوخة، هي جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، وهي عادةً غير ضارة، ولكنها قد تُسبب إزعاجاً لمن يعانون منها.

وتنتج هذه البقع الداكنة بشكل رئيسي عن التعرض المتكرر لأشعة الشمس، ويمكن تفتيح هذه البقع باستخدام العلاجات المنزلية.

ولكن، إذا لم تُجدِ هذه الطرق نفعاً، يُنصح باستشارة طبيب جلدية للحصول على المشورة والعلاج الأنسب.

طرق طبيعية لعلاج البقع الداكنه بالبشرة 

1. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وقد أظهرت الأبحاث أنه يُساعد على تفتيح تصبغات البشرة، 

طريقة استخدام خل التفاح لعلاج الكلف: امزجي خل التفاح مع الماء بنسبة 1:1.

ثم ضعي المحلول على البقع الداكنة واتركيه لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

بعد ذلك، اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ. 

كرري هذه العملية مرتين يوميًا حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

2. الصبار

وفقًا لدراسة أجريت عام 2012، يحتوي الصبار على الألوين - وهو عامل تبييض طبيعي ثبت أنه يفتح لون البشرة ويعمل أيضًا بشكل فعال كعلاج غير سام لفرط التصبغ.

طريقة استخدام جل الصبار: ضعي جل الصبار النقي على المناطق المصابة بالتصبغات قبل النوم، اشطفي وجهك بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي. 

كرري ذلك يومياً حتى يتحسن لون بشرتك.

3. مستخلص عرق السوس

يحتوي مستخلص عرق السوس على مكونات فعّالة أثبتت قدرتها على تقليل تصبغات الجلد الناتجة عن الكلف والتعرض لأشعة الشمس. 

تتوفر في الأسواق كريمات تحتوي على مستخلص عرق السوس. 

