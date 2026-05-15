عايزة حقى.. فتاة تتهم شابًا بملاحقتها والتحرش بها وصفعها علي وجهها في فيصل

في واقعة أثارت حالة من الغضب والتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت لحظة عابرة لفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة فيصل بمحافظة الجيزة إلى موقف صادم، بعدما اتهمت شابًا بملاحقتها والتحرش بها لفظيًا، قبل أن تتصاعد الأزمة -وفق روايتها- إلى اعتداء جسدي وصفع على وجهها امام اعين المارة.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة وهي تحاول تسجيل ما يحدث معها بعد أن اتهمت شابًا بتتبعها في أحد شوارع فيصل وتوجيه ألفاظ مسيئة لها.

وحسب روايتها، لجأت إلى تصوير الواقعة بهاتفها المحمول في محاولة لتوثيق الموقف وإثبات ما تعرضت له.

ولم يكتفِ الشاب بالملاحقة والاعتداء اللفظي، بل تطور الأمر إلى التعدي عليها بالصفع بعدما اعترضت على تصرفاته وواجهته علنًا.

وذكرت الفتاة أن نسبعة رجال أدخلوها إلى محل تجاري لحمايتها، لكنهم بمجرد استعادة الهاتف من الجاني مارسوا عليها ضغوطًا شديدة لمسح الفيديو وصور الواقعة، ليس فقط من الهاتف بل ومن "سلة المهملات" أيضًا.

وقالت: "كانوا جميعًا يدافعون عنه ويخشون انتشار الفيديو، وكأنهم يحمونه هو لا يحمونني أنا"، متسائلة: "لو كانت ابنتهم أو أختهم هي من تعرضت لهذا الموقف، هل كانوا سيطلبون مسح الدليل؟".

وناشدت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بسرعة التدخل وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة للقبض على المعتدي، قائلة: "أنا أطالب بحقي القانوني، ولن أسكت عما حدث لي".