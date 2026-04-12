قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج يكشف عن أسباب فشل مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران
رئيس إيران: التوصل إلى اتفاق مرهون باحترام الولايات المتحدة حقوق شعبنا
منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف
رسائل نارية من طهران.. أحمد موسى: واشنطن تضغط وإيران ترد بورقة هرمز
التهديدات قادمة.. نتنياهو من داخل لبنان: تواجدنا مستمر وعملياتنا متواصلة
أسعار كروت شحن الموبايل والانترنت.. هل ارتفعت؟
تصعيد نووي وتوترات جيوسياسية.. إيران ترفض شروط واشنطن وتلوّح بورقة مضيق هرمز
قضية سيدة الإسكندرية.. أحمد موسى: الناس بتكتب علشان الفلوس والمتابعات والمشاهدات
1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها
أحمد موسى: حملات ممنهجة لتشويه مصر وقرار حظر النشر خطوة لحماية المجتمع
نيويورك تايمز: الحصار البحري لمضيق هرمز بمثابة عمل حربي ضد إيران
بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. التحرش في شم النسيم يعرضك لهذه العقوبة طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

يحتفل المصريون غدا بعيد شم النسيم ، و مع الأعياد تظهر ظاهرة التحرش ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلظة لعقوبة التحرش.

تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عيد شم النسيم قانون العقوبات وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية الجاني التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

