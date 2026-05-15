خالد فودة رئيسًا شرفيًا للأندية اليونانية بمصر تقديرًا لدوره في دعم السياحة

أعلن توني كازامياس، رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب ونائب رئيس النادي اليوناني بالقاهرة، اختيار اللواء الدكتور خالد فودة رئيسًا شرفيًا للأندية اليونانية في مصر؛ تقديرًا لجهوده في دعم إنشاء أول نادٍ يوناني بمحافظة جنوب سيناء، والذي يُعد جسرًا ثقافيًا وسياحيًا يربط بين الجاليات اليونانية والقبرصية ومصر.

وأوضح كازامياس أن القرار سيتم اعتماده رسميًا مساء اليوم، خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي بمدينة دهب، وذلك على هامش الاحتفالية الكبرى التي تنطلق غدًا بمناسبة مرور عام على افتتاح النادي، بحضور أعضاء الجالية اليونانية وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد أن اللواء الدكتور خالد فودة، خلال فترة توليه محافظ جنوب سيناء، نجح في تذليل العقبات أمام إنشاء أول مؤسسة يونانية بمدينة دهب، لتصبح مركزًا مهمًا للسياحة اليونانية والقبرصية، ورمزًا للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين المصري واليوناني.

وأشار إلى أن النادي يمثل حلقة وصل بين السياحة الدينية والروحانية بمدينة سانت كاترين، بما تضمه من مواقع تاريخية ودينية بارزة، والسياحة الشاطئية والترفيهية بمدينة دهب، في إطار تعزيز الدمج الثقافي والسياحي بين الجانبين.

كما أشاد بالدور الذي يواصله اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء الحالي، في دعم أبناء الجالية اليونانية داخل المحافظة، وتشجيع مد جسور التواصل والتعاون المستمر بين الشعبين المصري واليوناني.

وكشف رئيس النادي اليوناني بدهب عن خطط مستقبلية للتوسع داخل محافظة جنوب سيناء، من خلال إنشاء فروع جديدة للنادي في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، بهدف جذب مزيد من السياح اليونانيين والقبارصة، وفتح أسواق سياحية جديدة للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والسياحية المتنوعة التي تتمتع بها مدن المحافظة، سواء في مجال السياحة الشاطئية أو الترفيهية أو الثقافية.