الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟

عصير البطيخ
هاجر هانئ

يمكنك تعزيز ترطيب جسمك وتعويض الإلكتروليتات الأساسية بتناول عصير البطيخ بانتظام، فهو طريقة لذيذة لدعم توازن السوائل وتحسين الأداء الرياضي. كما أن محتواه الطبيعي من إل-سيترولين يُسهم في خفض ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

فوائد عصير البطيخ 

1. يوفر الترطيب
يزيد البطيخ من كمية الماء التي تتناولها لاحتوائه على أكثر من 90% من الماء. سواء كنت تأكل البطيخ أو تشرب عصيره، فإنه يعزز ترطيب جسمك .

"يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطع إلى مكعبات على 139 ملليلتر من الماء"، هذا ما قالته ألكسندرا روزنستوك، أخصائية التغذية المسجلة في كلية طب وايل كورنيل ومستشفى نيويورك-بريسبيتيريان، لموقع Verywell.

وهذا ما يجعله خياراً منعشاً بعد قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس.

قال روزنستوك: "بالنظر إلى محتواه من الماء، يمكن أن يساعد البطيخ في تجديد السوائل إذا كنت تشعر بجفاف طفيف بعد قضاء بعض الوقت في الشمس، خاصة إذا تم تناوله مع وجبة خفيفة مالحة".

2. يحتوي على الإلكتروليتات
يُعد عصير البطيخ مصدراً ممتازاً للإلكتروليتات، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم .

"يتم فقدان الإلكتروليتات في العرق، لذلك عند ممارسة الرياضة أو التعرق في الحرارة، فإن تعويض الإلكتروليتات أمر مفيد"، هذا ما قالته جوليا زومبانو، أخصائية التغذية المسجلة والمرخصة في معهد أمراض الجهاز الهضمي والتغذية في كليفلاند كلينك، لموقع Verywell.

تُعدّ الإلكتروليتات ضرورية وتلعب دورًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم.  يساعد المغنيسيوم عضلاتك ودماغك على العمل بشكل طبيعي، بينما يساعد البوتاسيوم، الموجود في جميع أنسجة الجسم، خلاياك على العمل بشكل طبيعي. 

3. يعزز العناصر الغذائية الأساسية
يحتوي عصير البطيخ على العديد من العناصر الغذائية الأساسية اليومية التي تساهم في نظام غذائي متوازن.

وقال روزنستوك: "يحتوي عصير البطيخ على فيتامين أ، وفيتامين ج ، واللوتين، والفولات،" وغير ذلك.

4. قد يساعد على خفض ضغط الدم
يوجد حمض إل-سيترولين الأميني أيضًا في عصير البطيخ.

قال زومبانو: "يحتوي البطيخ على السيترولين، الذي ثبتت فعاليته في المساعدة على ضبط ضغط الدم ". وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن السيترولين يرتبط بزيادة توافر أكسيد النيتريك.

عندما تنخفض التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومقاومة الأنسولين، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية. 

5. قد يكون له فوائد أخرى لصحة القلب
يوجد حمض أميني آخر يسمى L-arginine في عصير البطيخ.

وقال روزنستوك: "لقد ارتبط الأرجينين ببعض الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين تدفق الدم وربما خفض ضغط الدم".

أظهرت الأبحاث أن الأرجينين قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، ومرض السكري. 

يحتوي عصير البطيخ على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين وفيتامين سي.

تعزز مضادات الأكسدة صحة القلب والأوعية الدموية ، ويمكنها منع أو إبطاء بعض أنواع تلف الخلايا. 

وأضاف زومبانو: "لقد ثبت أن الليكوبين يساعد على تحسين نسبة الدهون في الدم وضغط الدم".

6. يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن
يرتبط تناول البطيخ بتحسين جودة النظام الغذائي (لدى البالغين والأطفال على حد سواء).  إضافةً إلى ذلك، قد يكون عصير البطيخ مفيدًا لآلام العضلات، وتشير الأبحاث إلى أن البطيخ قد يساعد بعض الأشخاص أيضًا في التحكم بوزنهم. 

المصدر:verywellhealth

البطيخ فوائد عصير البطيخ عصير البطيخ الترطيب

