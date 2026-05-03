روائح كريهة تكشف المستور.. سقوط معمل لحوم مجهول الهوية فى بورسعيد

نجحت حملة مكبرة مشتركة فى محافظة بورسعيد بين مديرية الطب البيطري ومديرية التموين و التجارة الداخلية فى احباط ترويج لحوم مجهولة الهوية قبل بيعها للمواطنين فى وجبات الحواوشي.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد وتحت اشراف محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.





قاد الحملة الدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطري

ضبط كميات كبيرة من لحوم فاسدة لعمل الحواوشى قبل طرحها للمواطنين



تفاصيل الضبطية



وتمكنت الحملة من ضبط 122.300 كجم من اللحوم المفرومة المتبلة ودهون وأحشاء داخل معمل إعداد لحوم مجهول الهوية بدون أي بيانات تفيد المصدر أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مع انبعاث روائح كريهة تدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي



كما تم ضبط فشة مطهية مجهولة المصدر

وذلك في محاولة لإعداد منتجات غذائية غير صالحة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين





الإجراءات القانونية



تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين





رسالة توعوية



وحذرت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد المواطنين من شراء اللحوم أو المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة

