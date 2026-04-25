موعد صلاة الفجر اليوم بالتوقيت الصيفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة موعد صلاة الفجر، خاصة في الأيام الأولى من تغيير الساعة، حيث يتساءل كثيرون عن موعد صلاة الفجر الصحيح لأداء الصلاة في وقتها دون خطأ.

موعد صلاة الفجر اليوم

صلاة الفجر: 04:46 ص

صلاة الظهر: 12:53 م

صلاة العصر: 04:29 م

صلاة المغرب: 07:28 م

صلاة العشاء: 08:51 م

تطبيق التوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الساعات الأولى من اليوم، آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يوافق أول يوم لتطبيق النظام الجديد، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، ويأتي هذا التغيير ضمن الإجراءات السنوية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.

وتكمن أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في تأثيره المباشر على مواعيد الصلاة اليومية، إذ تختلف المواقيت من محافظة إلى أخرى بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، مع استمرار التغير التدريجي في أوقات الصلاة بالتزامن مع تغير الفصول، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.

دعاء القنوت في صلاة الفجر

والقنوت يطلق على الدعاء بعد الرفع من الركوع، في النوازل أو في صلاة الفجر، أو في صلاة الوتر، أو في صلاة التراويح في الثاني من رمضان، فكل هذه مواطن لدعاء القنوت.

ويمكن ترديد هذا الدعاء في القنوت:

"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك".

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.