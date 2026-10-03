يبحث عدد كبير من المواطنون عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي، وذلك مع بدء العمل بمواعيد التشغيل الجديدة خلال التوقيت الشتوي بالإضافة إلى ساعات عمل المطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، في ظل اختلاف مواعيد التشغيل بحسب طبيعة كل نشاط، والتي لا يخضع بعضها لمواعيد الغلق المعتادة.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات 2026

تأتي هذه المواعيد ضمن منظومة تنظيم عمل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط في الشوارع وتنظيم حركة المواطنين، مع مراعاة احتياجاتهم اليومية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة.

مواعيد غلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026

تبدأ المحال والمولات التجارية نشاطها يوميا من الساعة 7 صباحا، وتستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة 10 مساء في الأيام العادية.

ويسمح بمد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والأعياد الرسمية، ليكون موعد الغلق في تمام الساعة 11 مساء.

المواعيد:

فتح المحال والمولات التجارية: 7 صباحا.

الغلق في الأيام العادية: 10 مساء.

الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: 11 مساء.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات

تختلف ساعات تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، نظرا لطبيعة هذه الأنشطة وارتباطها باحتياجات المواطنين خلال ساعات الليل.

وتبدأ هذه الأنشطة في استقبال الجمهور من الساعة 5 صباحا، ويستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحا يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والأعياد الرسمية.

وتسري هذه المواعيد على المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات وخدمة «التيك أواي» على مدار 24 ساعة.

المواعيد:

بدء العمل: 5 صباحا.

الغلق في الأيام العادية: 12 منتصف الليل.

الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: 1 صباحا.

التيك أواي والتوصيل للمنازل: على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية، تبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتوجد بعض الاستثناءات التي ترتبط بطبيعة النشاط وموقع الورشة، ومن بينها الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وذلك وفقا للضوابط والقرارات المنظمة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

تتضمن القواعد المنظمة لمواعيد تشغيل المحال عددا من الاستثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، أو التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم خدماتها خلال ساعات مختلفة.

ومن أبرز الأنشطة المستثناة:

محال البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات، وفقا لطبيعة النشاط.

محال بيع الدواجن.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وفقا للضوابط المنظمة.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

وتستهدف مواعيد التشغيل خلال التوقيت الشتوي تحقيق التوازن بين تنظيم حركة الأنشطة التجارية والخدمية والحفاظ على انتظام العمل في الشوارع، مع ضمان استمرار الأنشطة التي ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين أو تفرض طبيعتها تقديم الخدمات خلال ساعات الليل.