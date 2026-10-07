عضو «الشباب والرياضة» بالشيوخ يفتح ملفات مراكز الشباب والعاملين وتطوير استاد أسيوط

أعلن النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، انضمامه إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، قادمًا من لجنة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمامه بملفات الشباب والرياضة، ورغبته في متابعة القضايا والتشريعات المرتبطة بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات هيئة مكتب اللجنة

وأوضح النائب عبد العاطي أحمد أنه شارك في اجتماع اللجنة الخاص بإجراءات انتخابات هيئة المكتب، والتي أسفرت عن تولي النائب أحمد دياب رئاسة لجنة الشباب والرياضة، واختيار النائبين حسام السعيد وهاني العتال وكيلين للجنة، والنائب نشأت حتة أمينًا للسر.

تشريعات الشباب ومراكز الشباب

وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة أن من أبرز الملفات التي يستهدف متابعتها خلال الفترة المقبلة، التشريعات الخاصة بقطاع الشباب، وفي مقدمتها قانون الهيئة الشبابية، إلى جانب قانون مراكز الشباب، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الشبابي والرياضي.

تطوير مراكز الشباب وتقنين أوضاع العاملين

وأشار عبد العاطي أحمد إلى أهمية متابعة ملف تطوير وتحديث مراكز الشباب، باعتبارها أحد أهم الكيانات التي تخدم الشباب في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بأوضاع العاملين بها، وبحث سبل تقنين أوضاعهم بما يضمن استقرار العمل داخل هذه المراكز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

إتاحة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب

وأكد النائب عبد العاطي أحمد أهمية العمل على إتاحة ممارسة الرياضة للمواطنين دون تكلفة، بما يضمن توفير فرص حقيقية أمام مختلف الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، والعمل على رعايتها وتنميتها وتوفير البيئة المناسبة أمامها للوصول إلى مستويات متميزة.

استاد أسيوط على رأس الملفات

ولفت النائب إلى أن تطوير وتحديث استاد أسيوط الرياضي يأتي أيضًا ضمن الملفات التي تحظى باهتمام خاص، باعتباره أحد أهم المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في المحافظة، مؤكدًا أهمية العمل على رفع كفاءته والاستفادة منه في خدمة شباب وأبناء أسيوط.

متابعة ملفات الشباب والرياضة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بمتابعة مختلف الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، والاستماع إلى مطالب الشباب والعاملين في هذا القطاع، والعمل من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة على طرح القضايا التي تحتاج إلى تطوير أو تدخل تشريعي وتنفيذي.

خدمة الشباب ودعم الرياضة

وأكد عبد العاطي أحمد أن وجوده داخل لجنة الشباب والرياضة يمثل فرصة لمواصلة العمل على الملفات التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت الرياضية، ودعم مراكز الشباب، وإتاحة ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتحسين أوضاع العاملين بها، من الملفات التي تستحق المتابعة المستمرة داخل مجلس الشيوخ.