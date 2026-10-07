قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
اللواء بحري أحمد الصادق لـ "صدى البلد": أغلقنا باب المندب 3 أشهر.. ونفذنا خطة الخداع الاستراتيجي بالتوجه إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو «الشباب والرياضة» بالشيوخ يفتح ملفات مراكز الشباب والعاملين وتطوير استاد أسيوط

النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن
النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن
حسن رضوان

أعلن النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، انضمامه إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، قادمًا من لجنة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمامه بملفات الشباب والرياضة، ورغبته في متابعة القضايا والتشريعات المرتبطة بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات هيئة مكتب اللجنة

وأوضح النائب عبد العاطي أحمد أنه شارك في اجتماع اللجنة الخاص بإجراءات انتخابات هيئة المكتب، والتي أسفرت عن تولي النائب أحمد دياب رئاسة لجنة الشباب والرياضة، واختيار النائبين حسام السعيد وهاني العتال وكيلين للجنة، والنائب نشأت حتة أمينًا للسر.

تشريعات الشباب ومراكز الشباب

وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة أن من أبرز الملفات التي يستهدف متابعتها خلال الفترة المقبلة، التشريعات الخاصة بقطاع الشباب، وفي مقدمتها قانون الهيئة الشبابية، إلى جانب قانون مراكز الشباب، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الشبابي والرياضي.

تطوير مراكز الشباب وتقنين أوضاع العاملين

وأشار عبد العاطي أحمد إلى أهمية متابعة ملف تطوير وتحديث مراكز الشباب، باعتبارها أحد أهم الكيانات التي تخدم الشباب في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بأوضاع العاملين بها، وبحث سبل تقنين أوضاعهم بما يضمن استقرار العمل داخل هذه المراكز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

إتاحة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب

وأكد النائب عبد العاطي أحمد أهمية العمل على إتاحة ممارسة الرياضة للمواطنين دون تكلفة، بما يضمن توفير فرص حقيقية أمام مختلف الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، والعمل على رعايتها وتنميتها وتوفير البيئة المناسبة أمامها للوصول إلى مستويات متميزة.

استاد أسيوط على رأس الملفات

ولفت النائب إلى أن تطوير وتحديث استاد أسيوط الرياضي يأتي أيضًا ضمن الملفات التي تحظى باهتمام خاص، باعتباره أحد أهم المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في المحافظة، مؤكدًا أهمية العمل على رفع كفاءته والاستفادة منه في خدمة شباب وأبناء أسيوط.

متابعة ملفات الشباب والرياضة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بمتابعة مختلف الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، والاستماع إلى مطالب الشباب والعاملين في هذا القطاع، والعمل من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة على طرح القضايا التي تحتاج إلى تطوير أو تدخل تشريعي وتنفيذي.

خدمة الشباب ودعم الرياضة

وأكد عبد العاطي أحمد أن وجوده داخل لجنة الشباب والرياضة يمثل فرصة لمواصلة العمل على الملفات التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت الرياضية، ودعم مراكز الشباب، وإتاحة ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتحسين أوضاع العاملين بها، من الملفات التي تستحق المتابعة المستمرة داخل مجلس الشيوخ.

لجنة الشباب والرياضة لجنة الصناعة والتجارة القضايا التشريعات النائب عبد العاطي أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يفتتح الدورة التدريبية الأساسية الـ 41 للإعلاميين الأفارقة

ودعم الأولويات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

سويلم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون في مجالات المياه والبحث العلمي

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد