دعم السياسة الخارجية.. رئيس عربية النواب يكشف أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

كشف النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

وأكد أبو هميلة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الأول للجنة هو دعم السياسة الخارجية لمصر في كافة المجالات سواء في غزة أو السودان أو ليبيا أو اليمن ، وايا كانت الدولة تعلن قرار أو إتجاه معين فإن لجنة الشئون العربية تدعم هذا القرار.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن اللجنة تتابع كل المشاكل في الدول العربية بدءا من الأمن القومي المصري والذي يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ، فمثلا سنتابع الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن والبحر الأحمر ، وعلى رأس هذه الأولويات متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السلام في غزة.

وقال أننا نتابع دائما أي مشاكل متعلقة بالمصريين العاملين في الخارج خاصة العاملين في الدول الخليجية بشكل عام ، وأي مشاكل مع العمالة نتابعها ونحلها مع المسئولين سواء في دول الخليج أو سفارات مصر هناك أو مع وزارة الخارجية في مصر إذا كانت هناك أمور متعلقة بالتربية والتعليم أو التعليم العالي أو البنوك أو الاستثمار.

وتابع: نحن حاليا في دور إعداد الخطة لدور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب ، ولدينا إجتماع يوم الأثنين القادم لوضع التصور النهائي للخطة والتي ستتضمن البنود التي أعلنت عنها.

وأضاف: في دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب لم تكن لدينا الفرصة لمناقشة مشاكل المستثمرين العرب في مصر ، وتصدير مصر إلى بعض الدول ، واستيراد مصر من بعض الدول ، وللأسف لم لنا الفرصة لمناقشة ذلك في ظل الحرب بين أمريكا وإيران ، مؤكدا أننا وضعنا في خطة دور الإنعقاد الثاني بمجلس النواب لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه الإستثمار ما بين الدول العربية خاصة دول الخليج وبين مصر ، وزيادة الميزان التجاري لصالح مصر في الفترة القادمة تصديرا.

وأشار إلى أننا سنهتم أيضا بتصدير العقار المصري للمواطنين في دول الخليج ، والتعاون في صناعة الأدوية والربط الكهربائي بيننا وبين الدول العربية مثل السعودية ، والتعاون في مجال الطرق بين مصر والدول العربية لتسهيل حركة النقل خاصة الدول العربية المجاورة.